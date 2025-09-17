Detiene a Hombre con Droga y lo Investigan por 30 Robos a Tiendas en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre que era buscado por cometer decenas de robos con violencia fue detenido por elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe. Luego de ser capturado presuntamente vendiendo droga, las autoridades lo investigan como presunto responsable de 30 atracos a tiendas de conveniencia ubicadas en diferentes punto de Nuevo León, en el último año.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Guadalupe, la mitad de los asaltos por los cuales se le investiga al hombre detenido, identificado como Erik "N" de 18 años de edad, fueron registrados entre los meses de mayo y septiembre de 2025, en los límites de los municipios de Guadalupe y Apodaca, principalmente en las colonias Cañada Blanca, Zozaya, San Miguel y Rincón de la Gloria.

La detención de Erik "N" de 18 años de edad se llevó a cabo por los elementos de la Policía de Guadalupe en la avenida Acapulco y su cruce con la avenida Mixcoac, en la colonia Mixcoac, luego de ser ubicado presuntamente realizando actividades de venta de droga; le fueron encontradas 29 dosis de cristal y 8 dosis de cocaína en polvo.

De igual manera, la Policía de Guadalupe informó la captura de un hombre y una mujer identificados como Salvador "N" de 37 años de edad y Luciana "N" de 28 años de edad, a quienes les encontraron 12 billetes apócrifos de 500 pesos, hojas con impresiones de billetes de la misma denominación y dosis de la droga conocida como cristal.

La pareja fue detenida en la calle Petronilo Treviño en su cruce con la calle Victoria, en la colonia Esmeralda, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad del Centro de Líneas de Investigación Preliminares en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto en Nuevo León, donde continuarán con la investigación.

