Choque y Volcadura Deja 2 Lesionados en Autopista al Aeropuerto en Pesquería, Nuevo León

La tarde de este miércoles 17 de septiembre, dos vehículos protagonizaron un accidente vial el cual dejó a dos personas lesionadas sobre la autopista al Aeropuerto en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Durante este accidente, una camioneta volcó al impactarse contra un auto. Las personas que viajaban en el vehículo volcado resultaron lesionadas, por lo que se pidió de inmediato la ayuda a los elementos de emergencia y seguridad para que les dieran la atención médica necesaria.

De inmediato llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron en una ambulancia a un hospital cercano. El área fue acordonada por rescatistas para evitar que otro accidente sucediera.

Elementos de Vialidad y Tránsito de Pesquería ya se encuentran en el sitio del accidente para determinar quien fue el culpable de este choque. Ambos vehículos quedaron afuera de un parque industrial, por que de inmediato se movilizaron personal de unas grúas para llevar a cabo el retiro de los dos autos.

Choque en autopista al Aeropuerto provoca caos vial

Debido a que uno de los carriles de esta vía quedó obstruido por los autos accidentados, en la zona se comenzó a registrar tráfico intenso debido a que este paso es muy transitado por ciudadanos para llegar hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar como se formaban filas de vehículos de al menos 1 kilómetro y medio.

Se espera que el retiro de los autos ayude a que la circulación vuelva a fluir, pero elementos de tránsito pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar que la vialidad siga colapsando; además, pidieron a los ciudadanos conducir con precaución y mantenerse al pendiente de su entorno para evitar este tipo de percances.

