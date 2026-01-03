Muere Hombre tras Ser Atacado a Balazos en su Camioneta en García, Nuevo León

Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos durante la noche del viernes 2 de enero en la colonia Ampliación Los Nogales, en el municipio de García, Nuevo León. El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas y generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada, la víctima se encontraba a bordo de una camioneta cuando fue sorprendida por dos civiles armados. El ataque ocurrió sobre la avenida El Polvorín, en el tramo comprendido entre las calles Pino y Cedro. Sin mediar palabra, los agresores dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Video: Muere Hombre Tras Ser Atacado a Balazos en García, Nuevo León

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, al lugar acudieron agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de García, quienes acordonaron el área para realizar las primeras investigaciones.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento

Paramédicos y rescatistas arribaron al sitio con la intención de brindar atención médica a la persona atacada; sin embargo, tras la valoración correspondiente, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales. El cuerpo quedó al interior del vehículo, en espera de los servicios periciales. El homicidio provocó un fuerte despliegue de seguridad que alarmó a los habitantes de la colonia Ampliación Los Nogales, quienes señalaron que la tranquilidad del sector se vio interrumpida por este hecho violento.

Noticia relacionada: Balacera en Estacionamiento de Plaza Comercial en Apodaca, Nuevo León; Hay Pánico entre Clientes

Vecinos reportaron haber escuchado las detonaciones minutos antes de las nueve de la noche, lo que generó temor entre las familias del área. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las indagatorias correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR