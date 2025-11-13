Incendio de Basura se Extiende a Departamentos en Monterrey; Hay 30 Evacuados

La tarde de este jueves 13 de noviembre, un incendio en un basurero, que se extendió hasta un edificio de departamentos ubicados sobre la avenida La Unidad en la colonia Valle de Infonavit en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes comenzaron a combatir el incendio en el basurero. A la llegada de las cuadrillas de auxilio, se percataron que las llamas y el humo alcanzó a unos edificios de departamentos donde se comenzaron las labores correspondientes.

Al lugar del siniestro también llego el helicóptero de la corporación de rescate con el cual se espera que el incendio se pueda controlar de una manera eficiente y evitar perdidas materiales para los hogares cercanos. Los elementos confirmaron que este incidente se originó en un terreno baldío donde se encontraban algunas tarimas y basura, por lo que el fuego se propagó con mayor rapidez.

Las intensas columnas de humo alertaron a vecinos cercanos debido a que podían ser vistas metros atrás, por lo que de inmediato pidieron a los rescatistas brindarles auxilio a los habitantes de los edificios departamentales que se encontraban a espaldas del terreno baldío donde se originaron las llamas.

Rescatistas desalojan a familias y mascotas tras incendio en Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León arribaron a dos departamentos donde se desalojaron alrededor de 30 personas, 5 gatos y un perro, los cuales ya son valorados por personal médico para descartar posibles lesiones o intoxicaciones tras inhalar las intensas columnas de humo.

Hasta el momento no se ha dado el saldo oficial de las afectaciones de este incendio. En el sitio se encuentran rescatistas valorando la zona para saber si los departamentos de estos edificios podrían volver a ser habitados sin presentar algún riesgo para las familias que fueron desalojadas.

