Investigan Muerte de Ciudadano Estadounidense Hallado sin Vida en Santa Catarina

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de un hombre originario de Estados Unidos que fue encontrado inconsciente en la cajuela de una camioneta en la colonia López Mateos, en el municipio de Santa Catarina.

La movilización de cuerpos de auxilio y autoridades se registró minutos después de las 3:00 de la tarde de este martes en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las calles 15 Poniente y Perimetral Sur.

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De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por el lugar observaron al hombre recostado en la parte trasera del vehículo y se acercaron para intentar auxiliarlo al notar que no respondía.

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Identifican a hombre fallecido

La víctima fue identificada como Randal Lee Herbert, de 69 años de edad, originario de Estados Unidos. Al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja así como personal de Protección Civil de Santa Catarina, perteneciente al Grupo Jaguares, quienes realizaron la valoración correspondiente, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Tras el hallazgo, el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes comenzaron con el levantamiento de evidencias y entrevistas en la zona para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado de manera oficial la causa de muerte, por lo que será la autopsia de ley la que revele si el deceso fue producto de causas naturales o si existió algún otro factor involucrado.

La investigación continúa mientras peritos y agentes ministeriales recaban información para integrar la carpeta correspondiente.

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