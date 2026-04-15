Limpiaparabrisas Pierde la Vida tras ser Arrollado por Tráiler en Apodaca, Nuevo León

Un hombre que brindaba el servicio como limpiaparabrisas murió luego de ser arrollado por un tráiler a la altura de la avenida Miguel Alemán y Concordia, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho se reportó durante la tarde de este miércoles 15 de abril, lo que generó un intenso despliegue de autoridades.

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Los hechos se registraron cuando el operador de la unidad pesada detuvo su marcha para solicitar el servicio de un limpiaparabrisas. Al terminar su labor, el conductor le dio un par de monedas al hombre, mismas que se le cayeron al pavimento, por lo que se agachó para recogerlas. En ese momento el tráiler comenzó a avanzar, generando que la víctima fuera arrollada.

Tras percatarse de esta situación, el conductor del tráiler bajó de la unidad para tratar de ayudar al hombre. A este sitio llegaron paramédicos, mismos que confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que este tramo de la avenida Miguel Alemán fue resguardada para llevar a cabo las labores necesarias.

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Investigan identidad de limpiaparabrisas atropellado en Apodaca

A la llegada de elementos de seguridad, el conductor de la unidad pesada comentó a los oficiales que no se percató que la persona fallecida se encontraba debajo de la unidad, por lo que reanudó la marcha. Hasta el momento no se ha mencionado si el chofer de este tráiler fue retenido, por lo que se espera que se brinden más detalles detalles en los próximos días.

Agentes de investigación y peritos de Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) ya investigan la identidad de la persona. Debido a los trabajos que se llevaron a cabo en este punto, la conexión de Miguel Alemán con la avenida Concordia fue cerrada por al menos un par de horas. Tránsitos municipales hicieron presencia para apoyar a las autoridades.

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Con información de Pedro Caballero | N+

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