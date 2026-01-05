¿A Qué Hora Será la Partida de la Rosca de Reyes en Nuevo León? Darán Show Los Payasónicos

Para celebrar el Día de Reyes, en Nuevo León se llevará a cabo la Macro Rosca, un evento gratuito para todas las familias, que tiene como objetivo celebrar la tradición, la convivencia y la unión en este inicio del 2026. Se partirá la rocas de Reyes, habrá chocolate caliente, actividades y sorpresas.

La celebración por el Día de Reyes se realizará el martes 6 de enero, a partir de las 05:30 de la tarde, en la Macroplaza que se encuentra entre las calles Ignacio Zaragoza y Juan Zuazua, en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Personas de todas las edades podrán acudir por su pedazo de la clásica rosca de Reyes y su chocolate caliente. Y como parte de la tradición, a quienes les salga el muñeco que simboliza al niño Jesús, recibían una sorpresa especial. Además, las familias podrán tomarse foto con los Reyes Magos.

Habrá show de Los Payasónicos en la Macro Rosca de Nuevo León

Este martes 6 de enero, Los Payasónicos, conocidos por su legado en la música infantil, estarán en la Macroplaza de Monterrey para dar un show, como parte de las actividades que habrá en Nuevo León para la celebración del Día de Reyes. Recuerda que la cita es a las 5:30 de la tarde y la entrada es gratuita.

Asiste con toda tu familia para que pases una tarde de diversión con rosca de Reyes, chocolate caliente, regalos, sorpresas y el show de Los Payasónicos. Comparte y celebra a lo grande el Día de Reyes Magos este 2026.

