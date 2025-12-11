¿Cuál Será el Clima Durante el Festejo a la Virgen de Guadalupe en Monterrey?; Aquí te Decimos

Se espera que durante la noche de este jueves 11 de diciembre y la mañana del viernes 12 de diciembre la visita de ciudadanos a la Basílica de Monterrey incrementen debido a los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que es necesario saber las temperaturas del clima y anticiparse con los cambios en el ambiente.

Noticia relacionada: Adelantan Fieles Católicos Visita a la Virgen en Monterrey

Durante la noche de este jueves, día en que se llevarán a cabo las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, la temperatura descenderá hasta los 17 grados, por lo que se recomienda a los feligreses asistir con un suéter o abrigo ligero. En este punto se lleva a cabo la venta de bebidas calientes, las cuales se esperan incrementen sus venta debido al aire fresco.

Para la mañana del viernes 12 de diciembre, el Área Metropolitana de Monterrey alcanzará los 28 centígrados, por lo que el clima se tornará un poco caluroso. Se recomienda llevar alguna sombrilla ya que el cielo estará despejado y el sol estará presente. El uso del bloqueador solar es recomendable durante la visita a este templo o mientras se lleven a cabo las peregrinaciones.

Video: Adelantan Fieles Católicos Visita a la Virgen en Monterrey

¿A qué hora serán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Monterrey?

Aunque el Día de la Virgen de Guadalupe se celebra este 12 de diciembre, será la noche del jueves 11 de diciembre cuando se lleven a cabo las tradicionales mañanitas en la Basílica de Monterrey. Será en punto de las 11:00 de la noche cuado se lleve a cabo esta actividad, en la que se espera una gran visita por parte de los feligreses.

Posteriormente a las mañanita, el día 12 de diciembre se llevarán a cabo 3 actividades en la Basílica de Monterrey. A las 6:00 de la mañana se realizará el rosario a la Virgen de Guadalupe, a las 7:00 de la tarde será el último día del docenario y a las 8:00 de la noche realizarán la misa de cierre.

Historias recomendadas:

DAGM