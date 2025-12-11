¿Dónde Ver en Vivo las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Monterrey? Canales y Horario

Este jueves 11 de diciembre se llevarán a cabo las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Monterrey y podrás ver la transmisión en vivo de la misa a través de los canales de Televisa Monterrey; aquí te contamos los detalles para que no te pierdas de esta celebración.

Noticia relacionada: Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Monterrey: Horario de Misas y Actividades

De las 23:00 horas a las 00:00 horas se trasmitirá en vivo la misa a la Virgen de Guadalupe por el canal 8 de Televisa Monterrey. Al finalizar, continuará la programación con artistas como Pee Wee y Myriam Montemayor, entre otros, cantándole a "La Morenita del Tepeyac" en la Basílica de Guadalupe en Monterrey.

Previo a la misa de la Virgen de Guadalupe, de las 22:50 a 23:00 horas, el Padre Juanjo estará en entrevista en Televisa Monterrey. Si asistes a la Basílica de Guadalupe este día, recuerda tomar en cuenta los cierres viales que habrá alrededor en la zona para evitar afectaciones y retrasos en tu trayecto.

Video: Adelantan Fieles Católicos Visita a la Virgen en Monterrey

¿Qué artistas le cantará a la Virgen de Guadalupe en Monterrey?

Pee Wee, Myriam Montemayor, Priscila y sus Balas de Plata, Salomón Robles y El Plan, son los principales artistas que le cantarán a la Virgen de Guadalupe como parte de la celebración por su día este jueves 11 de diciembre.

La transmisión de estas interpretaciones musicales en la Basílica de Guadalupe de Monterrey se llevará a cabo de 23:00 horas a 00:00 horas por el canal 4 y de 00:00 horas a 00:01 horas por el canal 8 de Televisa Monterrey.

Historias recomendadas:

SHH