Policía de Monterrey Rescata a Menor Atrapada Dentro de un Auto en Monterrey

Un momento de descuido por parte de una madre estuvo a punto de convertirse en una situación de alto riesgo, luego de que su hija menor quedara atrapada al interior de un vehículo en el sector Residencial Lincoln, en el municipio de Monterrey.

La pronta intervención de las autoridades permitió que el incidente quedara únicamente en un susto. Los hechos ocurrieron cuando la madre acomodaba a su hija en el asiento de seguridad del automóvil.

Video: Tras Descuido de Madre Menor Cierra Puertas del Carro Autoridades la Rescatan en Residencial Lincoln

De acuerdo con la información, la mujer colocó a la menor en el asiento del bebé y dejó las llaves dentro del vehículo mientras se disponía a asegurarla con el cinturón. Sin embargo, antes de completar esta acción, la niña alcanzó las llaves y activó el seguro de las puertas, quedando encerrada dentro del automóvil.

Ante la desesperación y el pánico, la madre solicitó apoyo a la Policía de Monterrey, quienes acudieron de inmediato al cruce de las avenidas Rangel Frías y Ruiz Cortines, en el área conocida como Residencial Industrial Lincoln. En el sitio, los oficiales iniciaron maniobras para poder abrir el vehículo de forma segura y rescatar a la menor.

Noticia relacionada: Rescatan a Mujer y a su Perro Tras Incendio en Casa Abandonada en Santa Catarina

La situación generó gran angustia debido a las altas temperaturas registradas ese día y al hecho de que el incidente ocurrió alrededor del mediodía del jueves 18 de diciembre.

Afortunadamente, el vehículo se encontraba encendido, lo que redujo el riesgo inmediato para la menor. Gracias a la rápida reacción de la madre al llamar al 911 y al monitoreo de las cámaras del C4, las autoridades lograron ubicar el vehículo rápidamente y enviar la unidad más cercana.

Tras varios minutos los elementos policiales lograron abrir el automóvil sin causar daños y rescatar a la pequeña, quien fue entregada sana y salva a su madre. No fue necesario romper los vidrios del vehículo ni movilizar a otros cuerpos de auxilio. Finalmente, la madre pudo volver a tener a su hija en brazos, luego de un episodio que, aunque quedó en una anécdota, también dejó una importante lección sobre la necesidad de extremar precauciones para evitar este tipo de descuidos.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia a mantener siempre las llaves fuera del alcance de los menores.

Historia recomendada:

Con información de Ceani Mariño / Noticias N+

RR