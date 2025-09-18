Motociclista a Exceso de Velocidad Choca Contra Auto en San Pedro, Nuevo León; Hay 3 Heridos

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este jueves 18 de septiembre, luego de que un motociclista que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y que no respetó la luz roja de un semáforo se impactara contra un vehículo en el cruce de las avenidas Gómez Morín y Río Misuri en la zona de Del Valle en San Pedro, Nuevo León.

Noticia relacionada: Conductor se Queda Dormido y Se Impacta con Camión en Guadalupe, Nuevo León

El percance ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, cuando un automóvil color negro con placas de la Ciudad de México, en el que viajaban un hombre y dos mujeres, se desplazaba sobre la avenida Río Misuri en dirección al poniente. En ese momento, un motociclista que se dirigía hacia el sur trató de esquivar la unidad; sin embargo, debido a la alta velocidad a la que circulaba, perdió el control y terminó estrellándose contra la puerta del copiloto.

El impacto provocó que las dos pasajeras del automóvil resultaran con lesiones leves y una crisis nerviosa, mientras que el motociclista sufrió heridas visibles en el rostro, aunque permaneció consciente en todo momento. Paramédicos de Protección Civil de San Pedro acudieron de inmediato al lugar para brindar la atención correspondiente a los afectados, quienes no requirieron traslado a un hospital.

Choque entre auto y motocicleta provocan tráfico lento en San Pedro

Tras el choque, se generó una fuerte carga vehicular en la zona, alcanzando hasta dos kilómetros de congestión sobre Gómez Morín y Río Misuri. Minutos después, una grúa acudió al sitio para retirar tanto la motocicleta como el vehículo, que terminó con daños en el costado derecho. Con el retiro de las unidades y el despliegue de agentes de tránsito, la vialidad comenzó a normalizarse progresivamente.

Este accidente pone de nuevo sobre la mesa la falta de cultura vial en la Área Metropolitana de Monterrey, ya que las autoridades han reiterado que gran parte de los percances se originan por no respetar señalamientos básicos como los límites de velocidad o la luz roja de los semáforos.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM