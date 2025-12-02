Motoclista es Arrollado por Camión de Carga al Sufrir Caída en Escobedo, Nuevo León

La mañana de este martes 2 de diciembre ocurrió un accidente vial el cual dejó a un motociclista sin vida luego de sufrir un caída y ser arrollado por un vehículo pesado sobre la carretera Caminos a las Pedreras en Escobedo, Nuevo León.

El accidente ocurrió cuando el motociclista circulaba por esta vía en dirección al Libramiento Noroeste. Según testigos, el conductor iba filtrando entre varios vehículos para evitar el tráfico que se presentaba en la zona. Metros más adelante, el sujeto habría impactado su vehículo ligero contra una camioneta, lo que provocó que perdiera el control.

Luego de impactarse contra la camioneta, el motociclista cayó sobre el pavimento, momento en que por la vía circulaba una unidad de carga tipo Torton el cual arrolló al sujeto quitándole la vida. Al percatarse de esta situación, tanto el conductor del camión como la mujer que tripulaba la camioneta bajaron de sus vehículos para llamar a las autoridades y apoyar al joven.

Detienen a conductores presuntamente involucrados en muerte de motociclista en Escobedo

Hasta este punto llegaron rescatistas de Protección Civil de Escobedo y elementos de la PROXPOL. Fueron los elementos de ambas corporaciones quienes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar como ocurrieron los hechos.

Hasta el momento el motociclista siguen sin se identificado. Los conductores de los vehículos presuntamente involucrados en este accidente fueron detenidos por elementos de seguridad para llevar a cabo una investigación en su contra y determinar su situación legal. Debido a los trabajos realizados en este punto, tuvo que ser cerrada la circulación de esta carretera en dirección a oriente.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM