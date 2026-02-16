Moviliza Incendio en Terreno Baldío en Prolongación Ruiz Cortines en Guadalupe, Nuevo León

Un incendio en un terreno baldío causó una intensa movilización de bomberos y rescatistas hasta la Prolongación Ruiz Cortines y Día del Empresario en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Este siniestro se reportó durante la tarde de este lunes 16 de febrero detrás de una pensión de tráileres.

Noticia relacionada: Arde Basurero en Lote Baldío en Av. Bernardo Reyes y Almazán

Fueron los empleados de esta pensión de tráileres quienes pidieron el apoyo de rescatistas luego de que un terreno baldío fue consumido por completo por el fuego. Hasta este punto llegaron Bomberos de Nuevo León quienes de inmediato comenzaron con las labores de sofocación.

Los bomberos señalaron que presuntamente este siniestro habría comenzado por quema de basura, lo que generó que las llamas se extendieran por la presencia de hierva seca, llantas y derrames de aceite. Los rescatistas lograron sofocar este incendio y comenzaron con las labores de enfriamiento para descartar que la zona presentara riesgo para vecinos de este punto.

Las intensas columnas de humo negro podía ser vistas desde kilómetros atrás, lo que generó temor entre vecinos de colonias cercanas. El sitio fue resguardado por bomberos para comenzar con las investigaciones correspondientes para determinar que fue lo que originó este siniestro. Se espera que las cámaras de seguridad de la pensión de tráileres ayuden a visualizar lo que ocurrió en este punto.

Moviliza incendio en avenida Bernardo Reyes en Monterrey

Otro incendio registrado este lunes 16 de febrero movilizó a cuerpos de auxilio luego de que una acumulación de basura y una aparente fogata provocaran un siniestro en el camellón central del puente ubicado en el cruce de Bernardo Reyes y Almazán en Monterrey. Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron sofocar el incendio y evitar que se extendiera a otras áreas cercanas.

El incendio habría sido provocado de manera accidental por personas en situación de calle que presuntamente encendieron una fogata en el sitio. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la acumulación de basura en la vía pública, ya que representa un riesgo de este tipo de siniestros.

Historias recomendadas:

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM