Muere Hombre Dentro de Celda de la Policía Municipal en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de las celdas de la Policía Municipal de Guadalupe, Nuevo León. El hallazgo de un sujeto inconsciente movilizó a paramédicos hasta el sitio, donde confirmaron su deceso en las instalaciones policiales ubicadas en la avenida Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas.

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Al sitio también llegaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar con el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes para determinar la causa de muerte del hombre, del cual no han dado a conocer su identidad de manera oficial.

Las autoridades del municipio de Guadalupe no han dado más detalles sobre este hecho, luego de que se confirmara la muerte del hombre. Se espera que en las próximas horas den una actualización sobre el caso; mientras tanto las investigaciones continúan en las celdas de la Policía de Guadalupe.

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Muere de reo en celda de Cadereyta Jiménez, Nuevo León

En el mes de mayo de 2025, se registró la muerte de un reo en una celda municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Debido a esto, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron la investigación de diversos elementos policiacos, señalados como presuntos sospechosos.

De acuerdo con la información de la Policía de Cadereyta Jiménez, el hombre fallecido fue detenido por alteración del orden y presuntamente se encontraba intoxicado. Una de las versiones sobre la muerte del reo señala que presuntamente habría intentado salir golpeando el vidrio y la carrocería con la cabeza; en otra versión, se presume que habría caído por las escaleras al ser trasladado a las celdas.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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