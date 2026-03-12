Detienen a Cuatro Generadores de Violencia tras Operativo en Apodaca, Nuevo León

Tras un operativo de seguridad, elementos capturaron a cuatros hombres considerados generadores de violencia. Esta detención ocurrió durante la noche del 11 de marzo en la colonia Moisés Sáenz en Apodaca, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre Armado tras Reporte de Disparos en Santa Catarina, Nuevo León

Esta detención ocurrió luego de llevarse a cabo un operativo por parte de elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Luego de que los cuatro sujetos ya habían sido vistos en calles de la colonia Moises Sáenz, policías comenzaron a dar recorridos en esta área para tratar de localizarlos.

Al llegar a la calle José Isabel Robles, los elementos se encontraron con un vehículo el cual era tripulado por un hombre cuyas facciones tendrían similitud con uno de los sujetos que se encontraban buscando. Al detener la marcha de este carro, los oficiales detuvieron a los cuatro sospechosos y procedieron a inspeccionar este auto.

Identifican a cuatro detenidos en Apodaca

Dentro del vehículo fueron localizadas 130 dosis de una sustancia sólida blanca parecida a la cocaína en piedra, 121 envoltorios con hierva verde similar a la marihuana, un arma corta tipo revólver, dos armas largas abastecidas con 26 balas, dinero en efectivo y herramientas de pesaje. Los objetos fueron decomisados por las autoridades.

Las cuatro personas detenidas fueron identificadas como Juan “N”, de 29 años de edad, Rodolfo “N”, de 32 años de edad, José “N”, de 47 años y Ángel “N”, de 37 años de edad. Los sujetos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal y se investigue su participación en presuntos actos delictivos.

Historias recomendadas:

DAGM