Investigan Muerte de Chofer Dentro de Ruta 219 en Apodaca, Nuevo León

Un chofer de la ruta 219 Provivienda murió luego de presuntamente sufrir un infarto cuando circulaba sobre la avenida Miguel Alemán y Arco Industrial en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los hechos se registraron durante la tarde de este jueves 12 de marzo.

Según los pasajeros que viajaban en este camión, el chofer habría sufrido un presunto infarto, lo que provocó que chocara contra un árbol y quedara encima de un camellón. Luego de percatarse de este suceso, testigos pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia para brindarle atención médica al conductor.

Hasta este sitio llegaron elementos de la Policía de Apodaca, quienes al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que pidieron la presencia de agentes de investigación para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Los pasajeros que viajaban en este camión fueron recogidos por otra unidad.

Cierran carril de Miguel Alemán tras muerte de chofer

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) mencionaron que el chofer fue localizado recostado frente a la puerta trasera, por lo que ya investigan cual fue la razón por la que el conductor falleció. Se espera que en las próximas horas acuda una grúa a este punto para retirar este camión.

Uno de los carriles de la avenida Miguel Alemán se vio afectado debido a que las unidades de las corporaciones que hicieron presencia se estacionaron sobre la lateral derecha, por lo que se pidió a los conductores que manejen con precaución sobre esta importante vía.

Con información de Pedro Caballero | N+

