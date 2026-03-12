Liberan a Plagiado y Detienen Dos Personas tras 13 Cateos en 4 Municipios de Nuevo León

Una persona liberada y al menos dos detenidos fue el saldo de un operativo del Grupo Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en cuatro distintos municipios del estado. A los sospechosos se les investiga por los delitos de privación de la libertad y extorsión.

El despliegue se dio en los municipios de Apodaca, Monterrey, Guadalupe y Pesquería, poco después de las 05:00 de la mañana del jueves 2 de marzo. Informes preliminares señalan que la investigación se abrió tras la liberación de al menos una persona que interpuso su denuncia y motivó las intervenciones.

Colonias donde se llevaron a cabo los cateos

Propiedades de las colonias 13 de Mayo, Rafael Ramírez, Escamilla, Cañada Blanca, La Huerta, en Guadalupe; Ejidal Remates en Monterrey; Antiguo Santa Rosa, Rincón De Huinalá, Misión Real en Apodaca; así como Villa Regina y Valle Santa María en el municipio de Pesquería, fueron registradas con orden de cateo.

Los detectives acompañados de los peritos se enfocaron en encontrar pistas relacionadas a dos víctimas, identificadas solamente con las iniciales M.A.F.H. y J.F.H; se buscaban prendas de vestir, manchas de sangre, material genético, e incluso armas de fuego o casquillos.

Luego del despliegue en estos cuatro municipios, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de dos personas, donde además se informó que en cinco domicilios se localizaron diversos indicios relacionados con los delitos que se investigan, así como sustancias prohibidas.

Continúan operativos de la Fiscalía en Guadalupe

Durante la noche del jueves 12 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que aunado a los cateos realizados durante la mañana en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Apodaca y Pesquería, continúan los operativos en dos establecimientos de la colonia Rafael Ramirez en Guadalupe.

Es personal de la Fiscalía Especializada en Antisecuestros y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes llevan a cabo las intervenciones en busca indicios que colaboren en la investigación. Señalaron que la revisión de estos dos sitios se realiza en apego a derecho con una orden de cateo judicial y en base a la estrategia nacional contra la extorsión.

