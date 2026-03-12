Sorprende Familia de Cuatro Osos Caminando en Zona Residencial en Monterrey, Nuevo León

Una familia de cuatro osos fue vista por varias personas al interior de una zona residencial en la Privada Residencial Bosquencinos, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Fue durante la tarde de este jueves 12 de marzo cuando vecinos reportaron a rescatistas ese avistamiento.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:37 horas, por lo que elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron al sitio para verificar la situación y tratar de ubicar a los cuatro osos para llevarlos a un sitio seguro. Tras varios minutos de búsqueda, rescatistas informaron que los animales ya habían sido ubicados, por lo que siguieron sus pasos hasta que regresaron a su hábitat.

Este hallazgo causó asombro entre los habitantes de este punto debido a que los cuatro osos caminaban juntos en búsqueda de agua y alimentos. En el lugar no se reportaron personas heridas y los animales regresaron a una zona boscosa, por lo que elementos de Protección Civil se retiraron de este punto.

Video: Familia de Cuatro Osos son Vistos en Zona Residencial en Monterrey

¿Qué hacer en caso de ver a un oso?

Ante este tipo de situaciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente exhorta a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier encuentro con osos u otros animales silvestres a los números de emergencia o a personal de Protección Civil de Nuevo León y de Parques y Vida Silvestre del estado.

Asimismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, evitar acercarse a los animales o intentar interactuar con ellos. También es importante no lanzar objetos, no hacer ruidos que puedan alterarlos y permitirles una ruta de escape segura, con el fin de reducir riesgos tanto para las personas como para la fauna silvestre.

DAGM