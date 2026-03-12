Detienen a Hombre por Golpear a Caballo Desde una Carreta en Monterrey

Un hombre que se dedica a la recolección de materiales de reciclaje fue detenido por elementos de seguridad luego de ser sorprendido golpeando a un caballo con una vara. Los hechos se registraron durante la tarde de este jueves 12 de marzo en la colonia Residencial Lincoln en el municipio de Monterrey.

Noticia relacionada: Sorprende Familia de Cuatro Osos Caminando en Zona Residencial en Monterrey, Nuevo León

Fue en cruce de la avenida Ruiz Cortines y Jardín de las delicias donde elementos de la Policía de Monterrey se percataron de la presencia de una carreta la cual era arrastrada por un caballo. Al acercarse, los elementos observaron como un sujeto se encontraba golpeado al animal con una vara.

Luego de que los policías le cuestionaran el porque estaba golpeando al animal, el sujeto mencionó que el caballo no le hacía caso y no se quería mover. Los elementos le pidieron al hombre que bajara de la carreta y en ese momento fue detenido y trasladado a las instalaciones correspondientes donde se le podría aplicar una multa.

Video: Detienen a Carretonero por Maltratar a Caballo en Monterrey

¿Cuál es la multa por utilizar animales para trabajos de carga en Nuevo León?

Hasta el momento se desconoce que pasó con el caballo, por lo que se espera que en los próximos días las autoridades den un comunicado y más información sobre este animal y su estado de salud. Será el Ministerio Público quien determine la situación legal del hombre detenido, ya que la práctica conocida como carretoneros fue prohibidla desde el año 2025.

Según la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, las personas que utilicen animales para realizar trabajos de carga y tiro en zonas urbanas podrían enfrentar hasta multas de 849 mil pesos, además de hacerse a cargo de la reparación del daño en la salud del caballo utilizado.

Historias recomendadas:

Con información de Adriana Garcino | N+

DAGM