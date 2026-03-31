Muere Persona en Incendio de Casa en el Centro de Guadalupe, Nuevo León

Una persona perdió la vida en el incendio de una casa ubicada en el cruce de las calles Barbadillo Sur y Jiménez, en el Centro del municipio de Guadalupe, Nuevo León. El siniestro movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio, alrededor de las 13:49 horas del martes 31 de marzo.

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de Guadalupe se trasladaron hasta la vivienda donde se originó el fuego, luego de recibir el reporte del incendio de una casa en el Centro del municipio. Los cuerpos de emergencia trabajaron por varios minutos para sofocar las llamas.

Luego de aproximadamente una hora, los elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que una persona murió en el lugar del incendio. Hasta el momento, no han dado a conocer su identidad. El fuego ya fue controlado por los Bomberos de Guadalupe.

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Era un adulto mayor la persona fallecida en incendio

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Protección Civil de Nuevo León, la persona que localizaron sin vida era un hombre, adulto mayor de 70 años de edad. Los vecinos indicaron que aparentemente vivía solo en la casa que se incendió.

Fueron los Bomberos de Guadalupe quienes encontraron al hombre de la tercera edad sin vida en la última habitación, luego de ingresar al cuarto central del domicilio de una sola planta para continuar con los trabajos de control y sofocación del fuego. Al sitio también llegó la Policía Municipal para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

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