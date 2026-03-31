Denuncian Muerte de Patos Presuntamente Atropellados en San Pedro, Nuevo León

Empleados de una zona de oficinas denunciaron a las autoridades el incremento de atropellos de patos en el cruce de las calles Ricardo Margain y De la Industria, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. La situación cobró relevancia este 31 de marzo, luego de que en redes sociales comenzara a circular una foto en la que se observan dos aves sin vida sobre dicho punto.

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A pesar de que en este punto se encuentran varios señalamientos donde se advierte la presencia de patos, testigos mencionaron que los automovilistas circulan a exceso de velocidad, generado que varios de estos animales sean atropellados. Cerca de este lugar se encuentra un estanque donde al menos 20 animales de esta especien habitan.

Un hombre contó para N+ Monterrey que el año pasado en este sitio se encontraban alrededor de 60 patos, pero debido al incremento de atropellos, ahora solo se pueden contar hasta 15 animales. La situación ha preocupado a los ciudadanos que trabajan cerca de este punto, ya que temen por la vida de estas aves.

Piden a automovilistas tener precaución en cruce de patos

Ciudadanos pidieron a las autoridades que se haga algo al respecto en este caso y se pueda garantizar la seguridad de los animales. Los trabajadores de este sitio también exigieron a los automovilistas que sean responsables cuando circulen por este punto para evitar que se sigan registrando estos actos.

A través de redes sociales comenzó a circular una foto donde se puede observar a dos patos sin vida tirados sobre la carpeta asfáltica de la calle Ricardo Margain. En la publicación se puede observar como los animales tienen marcas de las llantas de un auto, por lo que se confirman que fueron atropellados. Hasta el momento ninguna autoridad ha dado una postura al respecto, por lo que se espera que en las próximas horas se de una declaración sobre este caso.

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Con información de Alexis Lozano | N+

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