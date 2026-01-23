Policías Ayudan a Mujer Embarazada a Dar a Luz en San Pedro, Nuevo León

Elementos de seguridad municipal ayudaron a una joven de 18 años que se encontraba en labor de parto al interior de un domicilio ubicado en la colonia Revolución en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Este hecho ocurrió durante las primeras horas de este viernes 23 de enero.

Los hechos se registraron cuando una patrulla de la Policía de San Pedro se encontraba realizando un recorrido de rutina por este punto, fue en la calle Plan de Guadalupe cuando una mujer pidió a los elementos de seguridad ayuda ya que su hija se encontraba a punto de dar a luz.

A la llegada de los elementos de la policía municipal, comenzaron a brindarle ayuda a una joven la cual se encontraba acostada sobre una cama. Los agentes mencionaron que la mujer se encontraba teniendo contracciones, por lo que comenzaron con el labor de parto. Al sitio también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para apoyar a los oficiales.

Policías suman tres asistencias por labor de parto en Nuevo León

Este se trataría de la tercer asistencia en labores de parto por parte de elementos de seguridad durante este 2026 en Nuevo León. El pasado 9 de enero ocurrió un caso similar, donde la Policía de Monterrey ayudaron a una mujer quien se encontraba teniendo contracciones dentro de un auto sobre la avenida Leones.

El segundo casos ocurrió el pasado 16 de enero, cuando elementos de la Policía de Guadalupe ayudaron con el labor de parto dentro de un domicilio ubicado en la colonia Valle Dorado. Estos casos reflejan la importancia de que las corporaciones de seguridad cuenten con la preparación necesaria para que sus elementos puedan actuar ante este tipo de situaciones.

Con información de Vladimir Tuexi | N+

DAGM