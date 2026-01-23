Choque Deja un Hombre Atrapado Dentro de Auto Frente a Plaza Comercial en Juárez, Nuevo León

Un accidente vial, donde un hombre quedó atrapado, movilizó a elementos de rescate hasta la avenida Las Torres, frente a un centro comercial, en el centro del municipio de Juárez, Nuevo León. El percance se registró durante la tarde de este viernes 23 de enero.

En este accidente se vieron involucrados dos autos, uno en color azul y uno negro, los cuales quedaron completamente destruidos, por lo que autoridades no descartan que el exceso de velocidad haya sido la razón de este choque. En este punto se reportó que uno de los conductores habría quedado atrapado dentro de la unidad, por lo que se pidió el apoyo de rescatistas.

A este punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes confirmaron que dentro del auto azul se encontraba un sujeto atrapado, por lo que tuvo que ser necesario el uso de herramientas para liberarlo y ponerlo a salvo. Luego de liberar al hombre, fue trasladado de inmediato a un hospital cercano.

Hasta el momento no se ha señalado si hubo más personas lesionadas, por lo que se espera se den más detalles sobre este caso en el transcurso del día. El hombre que había quedado atrapado fue reportado en un estado de salud delicado, por lo que elementos de rescate seguirán brindándole atención médica en un hospital.

Choque provoca tráfico lento en Av. Las Torres en Juárez

La avenida Las Torres presentó tráfico lento mientras se llevaban a cabo los trabajos correspondientes, por lo que al sitio llegaron elementos de Vialidad y Tránsito de Juárez para comenzar con los abanderamientos. Se espera que en las próximas horas arribe una grúa para retirar los vehículos dañados y poder liberar la circulación.

Serán los elementos de vialidad quienes comiencen con las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que las cámaras del C4 de Juárez y de negocios cercanos ayuden a visualizar como ocurrió este percance.

