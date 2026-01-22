Choque Deja Un Muerto y Dos Heridos en la Carretera Nacional en Santiago, Nuevo León

La tarde de este jueves 22 de enero se reportó un aparatoso accidente vial que dejó al menos a una persona sin vida y dos lesionados frente una plaza comercial ubicada en la Carretera Nacional en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Noticia relacionada: Volcadura de Unidad Municipal Deja Tres Elementos Heridos en Escobedo, Nuevo León

Fue justo a la altura de las colonias El Faisán y Las Palmas donde una camioneta de color negro y un auto blanco sufrieron un aparatoso accidente vial. Testigos de inmediato pidieron el apoyo de elementos de rescate debido a que sobre el pavimento se encontraba una personas inconsciente.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y tras brindarle atención médica a la persona afectada se confirmó que ya no contaba con signos vitales por lo que paramédicos acordonaron y resguardaron el sitio a la espera de agentes de investigación y de movilidad.

Video: Muere Persona Tras Choque de Carro y Camioneta en Carretera Nacional

Accidente vial provoca tráfico lento en la Carretera Nacional

Debido a los trabajos en este punto, la circulación en dirección de norte a sur se vio severamente afectada, causando kilométricas filas de tráfico. A este punto llegaron elementos de Movilidad de Santiago para comenzar con los abanderamientos correspondientes.

Se espera que elementos de investigación lleven a cabo los trabajos correspondientes para determinar como ocurrió este percance vial y deslindar las responsabilidades correspondientes. Rescatistas confirmaron que en este accidente también fueron atendidos dos personas lesionadas las cuales ya son atendidas en un hospital.

Se espera que en las próximas horas llegue a este sitio una grúa para retirar la camioneta y el auto que participaron en este accidente vial. Ambos vehículos quedaron completamente destruidos, por lo que autoridades señalaron que aparentemente el exceso de velocidad originó este percance.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM