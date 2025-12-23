¿Qué Pasó Hoy en la Estación Exposición del Metro de Monterrey? Arriban Cuerpos de Emergencia

Cuerpos de emergencia se movilizaron la mañana de este martes 23 de diciembre hasta la Estación Exposición del Metro de Monterrey, en el cruce de las avenidas Juárez y Las Américas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los elementos de Protección Civil de Nuevo León arribaron al sitio luego de recibir el reporte de una persona inconsciente en los andenes.

De acuerdo con los informado por los rescatistas, un hombre se desvaneció y quedó inconsciente en las instalaciones de la Estación Exposición del Metro de Monterrey; sin embargo, minutos más tarde confirmaron su muerte. Fue poco antes de las 10:00 de la mañana cuando ocurrió el incidente que aún es investigado por las autoridades de Guadalupe y Nuevo León.

¿De qué murió el hombre en la Estación Exposición del Metro de Monterrey?

Al arribar los elementos de Protección Civil de Nuevo León y los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) a la Estación Exposición, le realizaron las maniobras de RCP al hombre que se encontraba inconsciente, pero después de cuatro ciclos de intento de reanimación, lo declararon muerto.

Un familiar de la víctima llegó al lugar y relató que el sujeto contaba con antecedentes patológicos hipertensión arterial y diabetes, información que será tomada en cuenta dentro de la investigación del caso. Las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia; sin embargo, esperarán a los resultados de la autopsia de ley para determinar la causa de muerte.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales, pero el servicio del Metro de Monterrey continuó con normalidad, únicamente delimitaron el área donde quedó el cuerpo del hombre de aproximadamente 60 años de edad, que no ha sido identificado de manera oficial.

