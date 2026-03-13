Reabren Carril Exprés de Av. Morones Prieto en Monterrey y Explican Presencia de Fuerza Civil

Este viernes 13 de marzo, fue reabierto el carril exprés de la avenida Morones Prieto en el municipio de Monterrey, después de que el gobierno del estado de Nuevo León movilizó a más de 60 elementos de Fuerza Civil para abrirlo, situación que provocó una confrontación con elementos de Tránsito de Monterrey durante la tarde del pasado jueves.

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El carril exprés, que estuvo cerrado por daños desde el jueves de la semana pasada, finalmente fue abierto una vez que se hicieron las reparaciones que pidió el municipio de Monterrey, después de los daños ocasionados a esta zona por las obras de la Línea 4 del Metro de Monterrey. El calvario para miles de conductores terminó, después de días de intenso tráfico en esta importante vía de comunicación.

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¿Por qué el gobierno de Nuevo León mandó a elementos de Fuerza Civil para abrir el carril exprés?

El carril exprés de la avenida Morones Prieto, que se encuentra pegado al río, fue dañado durante los trabajos que se realizan para construir un puente peatonal, obra complementaria a la construcción de la Línea 4 del Metro de Monterrey.

El municipio ordenó el cierre de ese carril en espera de tener resultados de los estudios para evitar un accidente; sin embargo, el jueves pasado, personal jurídico del gobierno de Nuevo León y decenas de efectivos de Fuerza Civil cayeron de sorpresa en el sitio para exigir que se abriera el carril.

Ante esto, Miguel Flores, secretario de Gobierno de Nuevo León explicó: “se actuó con mucha prudencia para evitar cualquier detalle entre instituciones, pero por lo cual estuvieron ahí los elementos de Fuerza Civil es que tratamos de abrir y explicar por qué el carril no estaba en riesgo. Se hicieron unas pruebas técnicas, y además es importante mencionar que este tramo es federal y el Estado cuenta con permisos de Conagua y Semarnat, fue lo que se quiso ir a explicar”.

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Con información de Luis Beza | N+

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