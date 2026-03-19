Reordenan Paradas de Camiones en la Av. Cuauhtémoc en Monterrey; Estas Son las Ubicaciones

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León anunció el reordenamiento de paradas de autobús en la avenida Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey, con el objetivo de mejorar la movilidad, reducir la congestión vial y brindar mayor certeza a las personas usuarias del transporte público.

La medida entrará en vigor a partir del 21 de marzo de 2026 y se aplicará en el tramo comprendido entre la avenida Pino Suárez y la calle José Mariano Jiménez, una de las zonas con mayor flujo de transporte en la ciudad.

En este corredor circulan 55 rutas, por lo que el ascenso y descenso de pasajeros se realizará únicamente en 21 paradas oficiales reestructuradas.

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¿Dónde están ubicadas las paradas del transporte público?

De acuerdo con la información difundida, algunas de las nuevas paradas ubicadas sobre avenida Cuauhtémoc son:

Av. Cuauhtémoc entre calle 15 de Mayo y calle 5 de Mayo

Av. Cuauhtémoc entre calle Albino Espinosa y Melchor Múzquiz de Llano

Av. Cuauhtémoc entre calle Carlos Salazar y calle Arteaga

Este reordenamiento responde a un diagnóstico que detectó desorden en los puntos de abordaje, lo que generaba tráfico, retrasos y complicaciones en la operación del transporte público.

Las autoridades ya instalaron señalamientos en cada una de las paradas, donde se indica qué rutas corresponden a cada punto.

Además, durante los primeros días habrá personal capacitado brindando orientación a los usuarios, junto con la distribución de mapas informativos y la implementación de avisos auditivos dentro de las unidades.

El Instituto aclaró que estos cambios aplican únicamente en este tramo de avenida Cuauhtémoc, por lo que el resto de los recorridos de las rutas continuará operando sin modificaciones.

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