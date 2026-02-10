Reportan Avistamiento de Oso en Colonia Del Valle, en San Pedro, Nuevo León

La presencia de un oso de tamaño mediano generó alerta entre vecinos de la colonia Del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que fuera visto la tarde de este martes en un parque ubicado en la zona de Mirador del Valle.

De acuerdo con información preliminar, el ejemplar fue detectado por guardaparques del municipio mientras se encontraba en el interior del parque, por lo que de inmediato se dio aviso a los vecinos del sector para que extremaran precauciones y evitaran acercarse al animal.

Tras el reporte, se solicitó el apoyo del número de emergencias 911, lo que derivó en la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como personal municipal, quienes implementaron un operativo de búsqueda y monitoreo en la zona.

Continúa búsqueda de oso

Autoridades señalaron que el oso se desplazó hacia la calle Sierra Bella, una vialidad que conecta con áreas cercanas a la sierra, por lo que se presume que el animal se encuentra en recorrido rumbo a su hábitat natural. No obstante, hasta el momento no ha sido localizado, por lo que las labores de rastreo continúan activas.

Elementos de Protección Civil permanecen en el sector realizando recorridos preventivos y vigilancia, con el objetivo de ubicar al oso y evitar cualquier riesgo para la población. Asi mismo, se reiteró el llamado a los ciudadanos a no intentar acercarse, alimentar o seguir al animal, y a reportar de inmediato cualquier avistamiento a las autoridades.

