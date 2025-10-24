Rescatan a "Rudy", Perrito que Sufrió Presunto Maltrato Animal en una Casa en Zuazua, Nuevo León

La tarde de este viernes 24 de octubre, un perrito llamado Rudy fue rescatado luego de vecinos reportaran el caso de un presunto maltrato animal a través de redes sociales. Este caso ocurrió en el municipio de Zuazua, Nuevo León.

Noticia relacionada: Sigue Mejorando el Estado de Salud de Osa Mina en la Fundación Invictus

Según las denuncias publicadas en redes sociales, Rudy fue visto en el patio de un domicilio ubicado en la calle Téramo en la colonia Valle de Santa Elena. Los reportes señalan que el perrito había permanecido varios días sin alimento ni agua, atado a una cuerda y bajo condiciones que hicieron temer por su salud.

Ante la difusión del caso, vecinos del sector alertaron a las autoridades municipales, quienes acudieron al lugar para atender la situación. Tras la intervención, el animal fue rescatado y puesto bajo resguardo para recibir atención médica y alimentaria.

Personal de Bienestar Animal de Zuazua informó que Rudy tiene marcas en su cuello debido a que la cuerda con la que estaba amarrado lo estaba ahorcando, acto que pudo terminar con la vida del perrito.

Trae marcas en el cuello donde se estaba ahorcando y ya no aguantaba el pobre perrito

Bienestar Animal también mencionó que se le realizaron algunos exámenes biométricos a Rudy, los cuales arrojaron que el perrito presentaba un caso de deshidratación, lo que indica que el animal ya tenía algunos días sin acceso a agua y comida.

Video: Rescatan a Perro Presuntamente Maltratado en Zuazua Nuevo León

Procederán legalmente contra culpables en el caso de Rudy

Según informaron autoridades locales, Rudy se encuentra actualmente en proceso de recuperación, con acceso a agua, comida y tratamiento veterinario. Una vez que su estado de salud mejore, será evaluada la posibilidad de integrarlo a un programa de adopción.

Elementos del gobierno municipal de Zuazua mencionaron que en el domicilio donde fue rescatado Rudy dejaron una notificación para comenzar con un proceso jurídico contra las personas que dejaron en esta situación al perrito. Se espera que en los próximos días se revele la situación legal de los responsables.

Historias recomendadas:

Con información de Vladimir Tuexi | N+

DAGM