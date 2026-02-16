Se Incendia Camioneta en Gasera de General Zuazua, Nuevo León

Una camioneta se incendió la tarde de este lunes 16 de febrero al interior de un negocio de gas en el municipio de General Zuazua, Nuevo León, dejando como saldo una persona lesionada.

El reporte fue recibido alrededor de las 17:27 horas en el cruce de la Avenida Santa Elena y la Carretera Zuazua–Agua Fría, en el sector Valle de Santa Elena, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio hacia el establecimiento.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio tras el llamado de emergencia que alertaba sobre un incendio dentro de una gasera. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la corporación, el fuego se originó en una camioneta que se encontraba en el lugar.

Se traslada a una persona por quemaduras

Las llamas consumieron la unidad, sin embargo, el incendio fue sofocado en su totalidad por personal de emergencia, quienes trabajaron con maquinaria especializada para evitar que el fuego se propagara a otras áreas del negocio o representara un riesgo mayor para la población.

Durante el incidente, una persona resultó lesionada por quemaduras, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

