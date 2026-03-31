Trasladan a Niña de 4 Años al Hospital por Posible Consumo de Droga en Juárez, Nuevo León

Una niña de apenas 4 años de edad fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil luego de presuntamente ingerir una sustancia ilícita conocida como “cristal”, en hechos registrados en el municipio de Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor se encontraba en la sala de su domicilio cuando comenzó a convulsionar, lo que generó la rápida movilización de paramédicos. Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio le brindaron atención inmediata, ya que se encontraba en estado delicado.

Video: Internan a Niña de 4 Años tras Presuntamente Consumir Sustancias Ilícitas en Juárez Nuevo León

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Revelan que padre de menor es consumidor de droga

La madre de la niña informó a los rescatistas que su hija pudo haber ingerido la sustancia de manera accidental. Asimismo, trascendió que el padre de la menor es consumidor de esta droga, situación que ya es considerada dentro de las líneas de investigación por parte de las autoridades.

Paramédicos lograron estabilizar a la menor dentro de la ambulancia antes de trasladarla al Hospital Materno Infantil, donde permanece bajo observación médica y recibiendo atención especializada. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su evolución.

Elementos de seguridad y personal investigador iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades, sobre todo al tratarse de una menor de tan corta edad.

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