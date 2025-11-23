Vuelca Patrulla de Fuerza Civil y Resultan 6 Policías Heridos en Escobedo, Nuevo León

Una patrulla de Fuerza Civil se volcó y dejó como saldo 6 policías heridos a la altura del kilómetro 35 del Anillo Vial Metropolitano, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El accidente se registro alrededor de las 13:11 horas de este domingo 23 de noviembre.

La volcadura de la patrulla provocó la movilización de cuerpo de emergencia, quienes abordo de un helicóptero de la misma corporación policial trasladaron a los 6 agentes heridos a un hospital de la ciudad de Monterrey para su atención médica.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de El Carmen, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), y otros oficiales de Fuerza Civil para auxiliar a sus compañeros. Las autoridades continuan investigando para determinar cómo ocurrió la volcadura en el Anillo Vial Metropolitano, que dejó 6 heridos.

Tráiler vuelca sobre camión de bomberos en Monterrey

Otro accidente vial ocurrió durante la madrugada de este mismo domingo 23 de noviembre, cuando un tráiler volcó y se impactó con la parte trasera de un camión de bomberos que se encontraba cargando agua en la avenida Constitución, a la altura de la calle Ignacio Gómez Rayón, en el Centro de Monterrey.

El conductor del tráiler, identificado como Froilán Lerma Montaño, de 39 años de edad, resultó lesionado en la volcadura, por lo que, fue trasladado al Hospital General de Zona número 21 del IMSS. Ningún elemento de bomberos resultó herido, debido a que habían descendido del camión momentos antes del accidente.

