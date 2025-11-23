Encuentran a Dos Personas Asesinadas en Juárez, Nuevo León

La tarde de este domingo 23 de noviembre se registró un doble homicidio en la colonia Villa de los Naranjos, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Las dos personas fueron encontradas sin vida, con huellas de violencia y heridas de arma de fuego.

Una de las víctimas de entre 35 y 40 años de edad, fue encontrada al interior de un domicilio ubicado en la calle Salvador Galván; mientras que la segunda persona fue localizada dentro de un vehículo abandonado frente a la vivienda donde ocurrió la doble ejecución con arma de fuego.

Tras recibir el reporte de los hechos, policías y elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio para acordonar la zona. También llegó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes iniciaron con el levantamiento de evidencias para la investigación del doble homicidio. Hasta el momento, no se tiene reporte de personas detenidas por este crimen.

Pareja es asesinada a balazos en la colonia Hacienda del Sol, en García

La madrugada de este mismo domingo 23 de noviembre, una pareja fue asesinada a balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta en las calles de la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García, Nuevo León. De acuerdo con los testimonios, sujetos armados los alcanzaron y dispararon contra el hombre y la mujer.

El ataque armado provocó que la camioneta terminara impactándose contra un vehículo que estaba estacionado frente a una vivienda. Las detonaciones de arma de fuego provocaron la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad, quienes confirmaron que la pareja ya no contaba con signos vitales debido a las heridas de bala.

Con información de Vladimir Tuexi | N+

