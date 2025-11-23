Adolescente Muere Al Recibir Accidentalmente Disparo de su Amigo en Guadalupe, Nuevo León

Un menor perdió la vida debido a un impacto de bala, luego de que un suyo amigo accionara un arma de fuego presuntamente de manera accidental. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo 23 de noviembre en la colonia Nueva Libertad, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Asesinan a Balazos a Pareja en García, Nuevo León

Las unidades de emergencia se movilizaron hasta el domicilio marcado con el número 148, en el cruce de la calle Francisco Sarabia y la calle América, luego de recibir el reporte de una persona lesionada por un proyectil de arma de fuego. Elementos de la Policía Municipal y paramédicos arribaron al sitio donde encontraron al menor con herido dentro de la vivienda.

Al realizar la valoración, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El joven fue identificado como Fabián de 17 años de edad y, de acuerdo con la versión de su amigo, ambos estaban manipulando el arma de fuego cuando ésta se disparó accidentalmente, hiriendo de muerte al adolescente que segundos después perdió la vida.

Video: Muere Menor tras Recibir Accidentalmente Disparo de un Amigo en Guadalupe, Nuevo León

Detienen a menor de 16 años por muerte de su amigo en Guadalupe

Tras confirmarse el fallecimiento del menor, el hecho fue notificado al personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes llegaron a la vivienda en la colonia Nueva Libertad, en el municipio de Guadalupe, junto con más elementos de seguridad para iniciar las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron al menor de 16 años de edad, identificado como Dominic "N", quien accionó el arma y proporcionó la versión de los hechos a las autoridades. Serán las autoridades quienes definen cuál será si situación jurídica. Las indagatorias para saber de dónde sacaron el arma los menores aún continúan por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH