Detienen a Adolescente Tras Asesinato de una Niña de 5 Años en San Nicolás, Nuevo León

La tarde de este sábado 22 de noviembre, se dio a conocer la detención de un joven de 17 años, el cual es acusado presuntamente de participar en el caso de la muerte una niña de 5 años registrado días atrás en la colonia Floridos Bosques del Nogalar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Fueron agentes de investigación quienes ubicaron y detuvieron al menor identificado como Ángel “N”, de 17 años. Tras su detención, el joven quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, donde se continuará con el proceso correspondiente para determinar su situación legal tras la muerte de la menor.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mencionó que este caso se investiga desde el pasado 14 de noviembre, cuando se reportó un ataque a balazos en la colonia mencionada. En ese momento, una menor de cinco años y un joven identificado como Ángel, de 17 años, fueron alcanzados por los disparos.

Vecinos del sector alertaron a los números de emergencia luego de escuchar las detonaciones, lo que movilizó a elementos de la Policía de San Nicolás. Ambos menores fueron llevados de inmediato a un hospital de la zona; sin embargo, el personal médico confirmó el fallecimiento de la menor poco después de su llegada debido a la gravedad de las heridas.

Desde entonces, la Fiscalía, junto con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), inició una serie de diligencias para esclarecer los hechos, recabar testimonios y reunir pruebas que permitieran identificar a los responsables del ataque. Como resultado, un juez giró la orden de aprehensión contra Ángel "N".

Fiscal de Nuevo León lamenta muerte de menor en San Nicolás

Fue Javier Flores, fiscal del estado, quien mencionó que los implicados de la muerte de la menor están presuntamente involucrados en el narcotráfico y que las detonaciones de arma fueron realizadas desde una motocicleta; además, lamentó la muerte de la niña de 5 años y de otra pequeña asesinada en el municipio de Guadalupe.

Ambos eventos delictivos están directamente relacionados con la cuestión del narcotráfico y es una verdadera tragedia que se lleven a menores de edad en estos actos de violencia

Las autoridades continúan con el proceso legal y no se descarta que haya más personas implicadas. Por ahora, el detenido permanecerá bajo resguardo mientras se determina su situación juridica tras presuntamente participar en el tiroteo qué dejó a una menor de 5 años sin vida.

