Investigan Presunta Red de Trata de Personas y Explotación Infantil Tras Cateo en Nuevo León

Este viernes 21 de noviembre, autoridades comenzaron con la investigación del presunto caso de trata de personas en el estado de Nuevo León luego de realizar un cateo en un domicilio ubicado en la colonia 10 de Marzo en Monterrey.

El cateo fue registrado el pasado 20 de noviembre, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Policía de Monterrey llevaron a cabo esta orden. En este punto fueron encontradas diversas pruebas que apuntan a delitos como presunta corrupción de menores, mendicidad forzada e incluso trabajos forzados.

Entre los objetos encontrados se reportó una mochila rosa que contenía disfraces de payasos, una importante cantidad de monedas, billetes, artículos personales y pedazos de cartón con mensajes utilizados para pedir dinero en la vía pública, lo que reforzó la línea de investigación sobre menores o adolescentes que podrían estar siendo obligados a realizar estas actividades.

Investigan cámaras de vigilancia tras cateo en Monterrey

Aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, las autoridades aseguraron equipo de videovigilancia habilitado dentro del domicilio cateado, el cual podría ayudar a identificar a los responsables en las próximas horas. Dicho material será analizado como parte del proceso que ya se encuentra en curso.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) pueda confirmar si estos indicios están directamente relacionados con una red dedicada a la explotación infantil o si existen más domicilios vinculados. Autoridades mencionaron que cualquier situación sospechosa debe reportarse de inmediato para evitar que menores sigan siendo víctimas de este tipo de delitos.

