Catean Establecimiento de Venta de Autos por Presuntas Estafas en el Centro de Monterrey

La tarde de este viernes 21 de noviembre se registró un cateo por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en un establecimiento de venta de autos ubicado en el cruce de las avenidas Colón y Colegio Civil en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Los elementos ministeriales ingresaron al sitio para realizar este cateo relacionado con una investigación por presuntos fraudes en la venta de vehículos. Este operativo forma parte de una misma carpeta que incluye otra inspección en un local ubicado sobre la avenida Ocampo. En total, serían cuatro establecimientos los que están siendo revisados por elementos de seguridad.

Dentro del lugar, los agentes interrogaron a varios empleados para obtener información que permita esclarecer diversas denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL). Hasta ahora no se ha dado a conocer la cantidad de personas las cuales han sido presuntamente estafadas, pero se confirmó que la investigación también abarca posibles irregularidades en créditos automotrices e incluso créditos hipotecarios.

En meses recientes, algunas personas se han manifestado afuera de estos mismos puntos para exigir respuestas. Algunos afectados señalaron que entregaron documentos e incluso dinero tras recibir la promesa de obtener un vehículo con supuestas facilidades, pero después dejaron de recibir información y, según comentaron, solo les daban largas.

Fiscalía piden denunciar estafas de establecimiento de venta de autos

Según testigos, los establecimientos suelen mantenerse llenos de clientes durante gran parte del día, incluso los fines de semana, lo que hace pensar a los elementos de investigación que podría existir un número amplio de afectados. Las autoridades han señalado que este tipo de ofertas pueden llamar la atención de la gente, pero en varios casos han terminado en pérdidas importantes para quienes confiaron en esos procesos.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía dé más detalles sobre el resultado de los cateos y el avance de las investigaciones. Los elementos también pidieron a posibles víctimas presentarse a las instalaciones de esta corporación para presentar una denuncia e incluirla en la carpeta de investigación que se está llevando a cabo.

