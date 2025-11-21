Detienen a Dos Sujetos y a Una Menor de 15 Años Tras Incautarles Armas y Drogas en Nuevo León

La tarde de este viernes 21 de noviembre, se dio a conocer la detención de tres personas, entre ellas una menor de edad, luego de que elementos de Fuerza Civil interceptaran una camioneta que circulaba de manera inusual en la zona conocida como Congregación Juárez en el municipio de Cerralvo, Nuevo León. Los oficiales mantenían recorridos de vigilancia cuando detectaron el vehículo con placas del estado de Texas y decidieron marcarle el alto.

El conductor del vehículo sospechoso avanzó algunos metros antes de detenerse finalmente en el cruce de las calles Yucatán y Torreón, donde los elementos abordaron a las tres personas que viajaban en la unidad. Tras revisar los datos del vehículo, confirmaron que contaba con reporte de robo, por lo que procedieron a detener a los ocupantes en ese mismo punto.

Los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, de 22 años; Rey “N”, de 20 años; y una adolescente de 15 años. Todos fueron trasladados ante las autoridades correspondientes, mientras que la menor quedó a disposición de áreas especializadas para determinar bajo qué circunstancias se encontraba con estos dos hombres y si tenía alguna relación con las actividades que se investigan.

Investiga Fuerza Civil a tres detenidos en Cerralvo

Fue durante una inspección más detallada que los oficiales encontraron tres armas largas abastecidas con un total de 19 balas, además de 60 envoltorios de presunta marihuana y 60 dosis de presunto cristal. Tanto las armas como la droga y el vehículo recuperado fueron puestos bajo resguardo para continuar con las indagatorias.

Las autoridades informaron que los tres detenidos permanecerán bajo investigación mientras se determina su situación jurídica. Fuerza Civil reiteró que los operativos en esta zona del estado continuarán de manera permanente con el objetivo mantener la seguridad para los habitantes de la región y detectar amenazas para los ciudadanos.

