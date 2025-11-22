Mueren Dos Hombres Tras Volcadura de Camioneta en General Terán, Nuevo León

La tarde de este sábado 22 de noviembre, se registró un fuerte accidente automovilístico que dejó como saldo dos personas sin vida, luego de que una camioneta se volcara mientras circulaba sobre la zona conocida como Camino al Rancho los Jacales en General Terán, Nuevo León.

Noticia relacionada: Falla en Frenos de Grúa Provoca Choque Contra Cuatro Autos en Monterrey

Equipos de emergencia recibieron el reporte de una volcadura en un camino que conecta hacia la comunidad conocida como Noche Buena, Tras la llamada, elementos de Protección Civil de Nuevo León y personal municipal se trasladaron al sitio para atender la situación y verificar las condiciones en las que se encontraban los tripulantes.

Al llegar, los rescatistas confirmaron que dos hombres habían perdido la vida a consecuencia del percance. Uno de ellos quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que el segundo permanecía dentro del vehículo, por lo que fue necesario realizar maniobras de rescate para poder liberarlo.

Además de los cuerpos de auxilio, también acudieron agentes de tránsito y autoridades ministeriales, quienes se encargaron de acordonar la zona y comenzar con las investigaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron la volcadura. Debido a lo aparatoso del percance, el camino permaneció parcialmente cerrado durante varios minutos mientras se realizaban las labores de retiro.

Identifican a víctimas de accidente vial en General Terán

Las autoridades confirmaron que las personas fallecidas fueron identificadas como Jesús Carranco Móntalvo, de 60 años, quien conducía la unidad, así como José Fidencio Ortíz Moya, de 37 años. Ambos viajaban en un vehículo antiguo que terminó severamente dañado tras la volcadura.

En el lugar no fueron localizadas cámaras de seguridad, por lo qué serán los peritajes del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes determinen cómo ocurrió la volcadura de la camioneta qué dejó a dos personas sin vida. Se espera que en próximos días se den más detalles sobre este percance vial.

Historias recomendadas:

DAGM