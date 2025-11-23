Asesinan a Balazos a Pareja en García, Nuevo León

Una pareja fue asesinada a balazos cuando se encontraban circulando a bordo de su camioneta en las calles de la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García, Nuevo León. El doble homicidio ocurrió durante la madrugada de este domingo 23 de noviembre, en la avenida Hacienda del Sol, en su cruce con la calle Hacienda Santa Clara.

Noticia relacionada: Detienen a Adolescente Tras Asesinato de una Niña de 5 Años en San Nicolás, Nuevo León

De acuerdo con los testimonios, hombres armados los alcanzaron y dispararon contra la pareja que viajaba en una camioneta color blanco, la cual, tras el ataque terminó chocando contra un vehículo color azul que estaba estacionado frente a una vivienda. El hechos generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Tras recibir el reporte de al menos una decena de detonaciones de arma de fuego, paramédicos de Protección Civil de García acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la pareja; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaban con signos vitales.

Video: Matan a Pareja a Bordo de Camioneta en Colonia Hacienda del Sol en García, Nuevo León

Pareja asesinada en García no ha sido identificada

La mujer de aproximadamente 27 años de edad, quedó sin vida junto a la camioneta; mientras que el hombre de unos 24 años de edad, fue encontrado al interior del vehículo. Hasta el momento, ninguno de los dos ha sido identificado de manera oficial, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Al confirmarse la muerte de ambos, elementos de la Policía Municipal de García arribaron al sitio para acordonar la zona y resguardar el área del crimen en espera de la llegada del personal de servicios periciales y de los agentes ministeriales para comenzar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades no han logrado detener a los presuntos responsables.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH