Vuelca Tráiler Sobre Avenida Miguel Alemán en Apodaca, Nuevo León

Un tráiler que transportaba varias hojas de triplay volcó sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura del Centro Zapatero, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho se registró durante la tarde de este viernes 13 de marzo en plena hora pico.

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Este percance se registró presuntamente por el exceso de peso que transportaba, por lo que al realizar una maniobra, la unidad terminó volcándose frente a una fábrica de maquinaria para construcción. Fueron automovilista quienes al percatarse de este suceso llamaron de inmediato a las autoridades correspondientes para tratar de ayudar al conductor que se encontraba al interior de este vehículo.

A este punto llegaron paramédicos y elementos de rescate quienes comenzaron a liberar al chofer de esta unidad de carga. Tras brindarle atención médica, se confirmó que el hombre solo contaba con algunos golpes leves, por lo que no fue necesario que se trasladara a un hospital. El lugar de percance fue resguardado para evitar que se registrara otro accidente.

Se registra intenso tráfico tras volcadura en Miguel Alemán

La volcadura de este tráiler dejó daños en un portón y derribó un poste de madera perteneciente a una empresa de telefonía. El tráiler ocasionó el cierre de un carril en este punto, por lo que dejó solo dos vías de paso para los automovilistas generando inmensas filas de carros sobre este punto. En el lugar personal de la construcción de la Línea 6 del metro de Monterrey apoyó a los elementos con el abanderamiento correspondiente.

Se espera que en las próximas horas llegue a este punto otro tráiler para traspasar la carga y de esta manera una grúa pueda retirar la unidad volcada. Elementos de tránsito pidieron a los automovilistas tomar vías alternas para evitar el intenso tráfico registrado en este punto.

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Con información de Adriana Garcino | N+

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