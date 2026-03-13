Alumno se Intoxica con Cloro en Escuela de Santa Catarina, Nuevo León; Investigan a su Compañero

Un alumno ingirió cloro que fue colocado en su botella aparentemente por otro compañero de sexto grado de la Escuela Primaria Eduardo Aguirre Pequeños, ubicada en la colonia Puerta Mitras, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El hecho se registró el jueves 12 de marzo y generó la movilización de cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con lo narrado por las madres de familia, al momento que el estudiante ingirió el cloro al beber de su botella, lo escupió de inmediato y posteriormente le brindaron las primeras atenciones dentro del plantel educativo, lo que evitó que el alumno presentara una intoxicación grave.

Elementos de Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina arribaron a la escuela para valorar al menor, quien se retiró con sus padres para trasladarse a una consulta médica regular y descartar afectaciones a su salud. Este viernes 12 de marzo, el estudiante regresó a sus clases con normalidad.

Solicitan explosión de alumno que presuntamente colocó cloro

Este viernes, la madres de familia de los estudiantes de sexto de primaria, grado que cursan los involucrados, se encontraba en una reunión con dirección, aparentemente se solicitaba la salida o la expulsión del alumno que habría colocado cloro en el termo de su compañero.

Al concluir la reunión, las madres de familia se negaron a hablar para las cámaras de N+ Monterrey, pero fuera de los micrófonos señalaron que se había llegado a un acuerdo y que posteriormente se revisará la situación de este alumno. Hasta el momento, la escuela no ha compartido mayores detalles al respecto del caso.

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Con información de Brian Samaniego | N+

SHH