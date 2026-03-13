Matan a Balazos a Una Persona Dentro de su Vehículo en la Colonia Industrial en Monterrey

Una persona fue asesinada a balazos cuando se encontraba a bordo de su vehículo en el cruce de las calles Julián Villagrán y José María Bocanegra, en la colonia Industrial, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

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La agresión se registró alrededor de las 02:00 de la tarde de este viernes 13 de marzo, cuando un sujeto armado con pistola llegó al lugar y le disparó a la víctima de manera directa, ocasionándole heridas de bala que le provocaron la muerte.

El reporte de una persona lesionada movilizó a los paramédicos de la Cruz Roja hasta la calle José María Bocanegra, donde confirmaron la presencia de una víctima sin vida y con lesiones causadas por proyectiles de arma de fuego, al interior de un vehículo estacionado. Hasta el momento, no han dado a conocer la identidad de la persona asesinada.

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Acordonan escena del crimen en colonia Industrial en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey llevaron a cabo el acordonamiento de la zona donde se registró el ataque armado. Posteriormente, al lugar arribaron agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar con las indagatorias correspondientes.

Cabe destacar que los vecinos de la colonia Industrial se alarmaron al escuchar las detonaciones del arma de fuego y corrieron a refugiarse. Por el momento, la vialidad de la calle José María Bocanegra se encuentra cerrada para que las autoridades de Monterrey y del estado continúen con las investigaciones.

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Con información de Alejandro Rodríguez | N+

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