Hombre Queda Herido tras Ser Víctima de un Intento de Homicidio en Guadalupe, Nuevo León

La madrugada del viernes 13 de marzo, un hombre sobrevivió a un intento de homicidio en en el cruce de las calles Calandria y Calle 4, en lo alto de la colonia Almaguer, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos quienes reportaron a las autoridades la presencia de disparos de arma de fuego en la zona, lo que generó una movilización policiaca y de cuerpos de emergencia del municipio de Guadalupe, en la colonia Almaguer. Al llegar, confirmaron que en el lugar había un hombre con impactos de bala en el cuerpo.

Elementos de la Policía de Guadalupe llevaron a cabo el acordonamiento de la zona, mientras los agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes para la investigación del caso. La víctima de intento de homicidio no ha sido identificada de manera oficial, al igual que los agresores.

Video: Ejecutan a Hombre en Colonia Nuevo Almaguer en Guadalupe

Investigan muerte de hombre dentro de celdas de la Policía de Guadalupe

Durante la misma madrugada del viernes 13 de marzo, se registró la muerte de un hombre en las celdas de la Policía Municipal de Guadalupe, en el cruce de las avenidas Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del sujeto y siguen investigando la causa de su fallecimiento.

El hecho generó la movilización de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes llevaron a cabo el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrió el deceso del hombre dentro de la celda.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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