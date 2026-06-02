Hallan a Mujer sin Vida Durante Jornadas de Búsqueda de Michelle Itzayana, Alumna de la UAEM

Durante los trabajos de búsqueda de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de la UAEM, quien está desaparecida desde el 24 de mayo, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en el municipio de Yautepec, Morelos, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos, el cuerpo fue localizado durante el operativo interinstitucional de búsqueda que se lleva a cabo en los últimos días en el municipio referido.

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“Hoy se encontró un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención, en las inmediaciones de Tepoztlán”, confirmó.

Las autoridades señalaron que el hallazgo ocurrió durante el operativo realizado este martes 2 de junio, el cual fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM).

Además, participaron otras instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, Guardia Nacional (GN), Defensa, Marina y la Unidad de Búsqueda de Jiutepec.

“La Fiscalía Morelos informará oportunamente los avances que puedan hacerse públicos sin afectar el desarrollo de las indagatorias y el debido proceso, pero principalmente respetando el derecho de las víctimas directas e indirectas de este lamentable suceso”, puntualizó.

Hasta el momento se sabe que personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación General de Servicios Periciales, realizan las diligencias para determinar identidad, causa de muerte, temporalidad del fallecimiento y la etiología del evento.

¿Qué se sabe de Michelle Itzayana Fuentes Calderón?

La desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años de edad, tiene en alerta a toda la comunidad. La alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue vista por última vez el 24 de mayo de 2026.

Según sus familiares, la menor de edad salió de su casa porque iba a comprar una cartulina para un trabajo escolar, pero ya no regresó. Desde ese momento comenzó una intensa campaña para dar con su paradero.

La UAEM informó que Michelle Itzayana Fuentes Calderón es hija de Yessica Calderón Segura, una docente de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de esa casa de estudios.

Asimismo, enfatizó que colabora con las autoridades y brinda el apoyo necesario a la familia de la alumna en este proceso.

La desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón ocurre casi tres meses después de que en la UAEM se vivió mucha incertidumbre y dolor por la desaparición de Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

Las jóvenes estudiantes de esa casa de estudios tenían grandes sueños. Con solo días de diferencia, sus vidas e historias se unieron de la peor manera: se convirtieron en víctimas de desaparición y feminicidio en México.

Por esta razón, la comunidad de la UAEM está en alerta y realiza una campaña para localizar lo antes posible a Michelle Itzayana Fuentes Calderón. También se han manifestado para pedir a las autoridades que se agilicen las tareas de búsqueda.

¿Cómo es Michelle Itzayana Fuentes Calderón?

En la ficha de búsqueda con el folio ALBAMOR/124/2026, se establece que Michelle Itzayana mide 1.50 metros de altura.

Además, su complexión es robusta, tiene tez clara, ojos negros, rasgados y cejas semipobladas. Michelle Itzayana tiene el cabello corto, lacio y es de color café claro. No tiene alguna seña particular que ayude a su identificación.

El día de su desaparición, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de la UAEM, vestía sudadera color azul oscuro con la leyenda en letras blancas "FOOTBALL".

Usaba pantalón de mezclilla tipo cargo, ancho, de color azul claro, con bolsas en los costados. Tenis de color negro con blanco y dos pulseras de hilo color rojo (cada una en su tobillo izquierdo y derecho).

EPP