Hallan a Mujer sin Vida Durante Jornadas de Búsqueda de Michelle Itzayana, Alumna de la UAEM

Michelle Itzayana, alumna de la UAEM, desapareció cuando salió a comprar una cartulina para su tarea. Autoridades hallaron el cuerpo sin vida de una mujer durante jornada de búsqueda en Morelos

Michelle Itzayana: Hallan a Mujer sin Vida Durante Búsqueda de Alumna de la UAEMFoto: Especial

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En la búsqueda de Michelle Itzayana, estudiante de la UAEM desaparecida, se encontró un cuerpo en Morelos. La comunidad exige respuestas y acciones rápidas. Infórmate sobre los avances.

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