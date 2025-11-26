¿El 1 de Diciembre Es Feriado en México y Qué Se Celebra? Esto Dice la Ley Federal del Trabajo

El último mes del año está prácticamente a la vuelta de la esquina, y cada año surge la misma duda sobre el 1 de Diciembre: ¿es feriado?, ¿se descansa?, ¿qué se celebra?, dado el interés que genera esta fecha que marca el inicio de la temporada de fiestas decembrinas, en N+ te aclaramos si es descanso oficial.

En México, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala cuáles son los días de descanso obligatorio, mientras que el artículo 75 establece cómo se debe pagar a los empleados que laboran esos días pese a ser días feriados oficiales.

En caso de que el empleador no entregue el salario correspondiente al trabajador, éste se puede acercar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajara para recibir asesoría y orientación sobre las acciones a realizar.

Video: Se Descongela Mariah Carey: Estas Son las Fechas de Conciertos por Navidad 2025

¿El 1 de diciembre es feriado? Esto se sabe del descanso obligatorio

De acuerdo con la LFT en diciembre sí hay un día de descanso obligatorio, pero es el 25, día en que se celebra la Navidad. Mientras que el 1 de diciembre no lo marca como día feriado.

De modo que el 25 de diciembre se convierte en el último día de asueto oficial del año.

Sin embargo la confusión sobre esta fecha persiste, dado que anteriormente el 1 de diciembre de cada seis años sí era feriado, cuando correspondía la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Situación que cambió en 2024, año en que Claudia Shienbaum tomó protesta como presidenta de México ante el Congreso de la Unión, en 1 de octubre.

Por lo que, en dicho año el pleno del Senado aprobó un decreto para que el 1 de octubre sea considerado día de descanso obligatorio, pero cada seis años. Y con ello cambió el día feriado por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

¿Qué se celebra el 1 de diciembre?

De acuerdo con las efemérides del mes, cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. El VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) ataca el sistema inmunitario del cuerpo si no se trata, y puede causar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Cuando una persona se infecta de VIH, el virus destruye las células inmunitarias, lo que deja al paciente en situación de inmunodeficiencia, es decir que el sistema inmune no cumple su papel de protección y deja al organismo vulnerable.

Entre otras efemérides contempladas por el calendario está el Día Internacional de los Presos por la Paz.

Video: Economistas Británicos Señalan Aumento en el Costo de la Comida Tradicional de Navidad

Historias recomendadas