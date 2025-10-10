Cada 12 de octubre se conmemora en México el Día de la Nación Pluricultural, con esta fecha se busca el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país. Hay quienes se preguntan si este día es considerado feriado oficial o si deben acudir a sus trabajos con normalidad, en N+ te decimos qué pasa si laboras en esta fecha.

De acuerdo con el Gobierno de México, hasta antes de 2020, el 12 de octubre se conocía como el Día de la Raza, una conmemoración que evocaba la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. En México, esta fecha se adoptó en 1928, durante la gestión de José Vasconcelos, quien la propuso como una celebración del mestizaje y la unión cultural entre pueblos iberoamericanos.

¿El 12 de octubre es descanso obligatorio?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que el 12 de octubre no está contemplado como día de descanso obligatorio. Esto significa que las actividades laborales se mantienen de forma normal en todo México.

En caso de que los empleados trabajen ese día, no les darán un pago doble ni una compensación adicional, ya que no es contemplado como un día festivo oficial. Lo que si deben pagarte es la prima dominical.

¿Qué se celebra el 12 de octubre en México?

El 12 de octubre se celebra el Día de la Nación Pluricultural, que fue establecido el 18 de diciembre de 2020, por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que se reconozca la riqueza cultural de los pueblos originarios y afrodescendientes que conforman la identidad mexicana, así lo indicó el Gobierno de México.

El cambio de nombre es resultado de movimientos con una visión indigenista y de las críticas académicas, culturales y sociales en torno a no festejar el sometimiento y la eliminación de los pueblos indígenas precolombinos y sus culturas.

