A Diferencia del Senado, en la Cámara de Diputados Existen 2 Estéticas Establecidas Formalmente

A diferencia del Senado de la República, en la Cámara de Diputados existen dos estéticas de belleza establecidas formalmente para atender a los 500 legisladores.

Pero también a todo el personal y público en general que asiste al Palacio Legislativo de San Lázaro, ya que operan bajo el esquema de concesiones.

Al respecto Mauricio Farah, secretario General de la Cámara de Diputados, indicó:

Hay dos espacios, estos espacios se han concesionado desde hace 30 años aproximadamente y no es ninguna prestación; es decir, la Cámara de Diputados no paga un solo centavo, cada legisladora o legislador que acude así como el personal, porque está abierto también a todo el personal, paga por el servicio correspondiente

Una estética se ubica en la planta baja del Edificio F, que atiende Luis.

Y hasta este lugar llegó este jueves la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, quien ya ha sido diputada, para arreglarse el cabello por 200 pesos, quien indicó:

A Luisito tiene más de 30 años aquí, lo conozco de toda la vida, él sostiene a su mamá y a su hija, y me siento tan orgullosa de conocerlo

Al cuestionarle sobre si pagan por los servicios, la legisladora respondió:

Por supuesto, siempre. Siempre, siempre se ha pagado

Indicó que no es una prestación que se les dé como legisladores

No, en absoluto, se los puedo decir por los años que tengo de conocerlos y también porque conozco bien cómo funciona, vengo y el cobro es, por ejemplo, si lo peinan a uno son 200 pesos

La otra estética se ubica en el estacionamiento subterráneo, el destinado para los legisladores.

También con un horario de 6 de la mañana a 7 de la noche.

Servicios

Paulina García, estilista, explicó los servicios que realizan:

Peinamos, maquillamos, cortamos el pelo, hacemos uñas, tinte, todos los servicios que se manejan en una estética. Para caballero está (el corte) en 130 pesos

Para las mujeres es de 200 pesos.

Explicó que muchas diputadas acuden a arreglarse y señaló que los días de sesión es cuando más gente hay, además precisó que no se hace cita sino como “van llegando”.

La Secretaría General de la Cámara precisó que ninguna de las dos estéticas paga renta debido al bajo costo de los servicios que prestan.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Guerrero

LECQ