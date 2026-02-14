A la Baja la Tendencia de Consumo de Alcohol en Adolescentes

Diego es un joven de 20 años, para el que consumir alcohol no es lo suyo. No le parece atractivo emborracharse y, mucho menos, perderse un buen concierto o una fiesta por estar ebrio.

La verdad me complica más regresar a mi casa, entonado un rato y después hay que irme bajando, hay límites no hay que cruzarlos también

Para él, la experiencia importa más que la bebida.

Lo que le sucede a Daniel está empezando a pasarle a otros jóvenes en México.

En calles y escuelas se percibe ese cambio generacional.

Menos vasos en la mano, más botellas de agua, más interés por disfrutar el momento sin excesos.

Se registra una tendencia silenciosa que rompe con patrones históricos en materia de alcoholismo.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la secretaria de Salud muestra que:

El consumo de alcohol en adolescentes disminuyó de forma notable.

de forma notable. La proporción que reporta tomar alcohol en el último mes pasó de 28% a 17.8%, entre los adolescentes de 12 a 17 años .

. Cifras que reflejan un giro importante en los hábitos juveniles.

Katia, una estudiante refiere:

Ahora vivimos más de las apariencias, siendo sincera, y como que ya es más tranquilo, más sano y pues ahorita es lo que está de moda

Economía

La tendencia saludable no solo es estética, también económica.

En conciertos y festivales, el precio del alcohol puede ser un factor decisivo.

Como lo señala Renato, otro estudiante:

Por ejemplo, en los festivales está en 200 un litro de cerveza

“Son 250 el trago, esta carísimo, carísimo, no alcanza”, precisó Daniela, una estudiante.

Entre pagar la entrada, el transporte y la bebida, muchos optan por disfrutar sobrios.

Señales positivas

Para las autoridades de Salud Pública la reducción da señales positivas.

Al respecto Amaya Ordorika Imaz, directora general del Instituto para la Prevención de las Adicciones en la CDMX, indicó:

Efectivamente, a nivel nacional estamos viendo un reporte de la reducción del consumo, si se ha reducido, si bien las y los jóvenes han probado el alcohol, el consumo continuo se ha reducido y, sobre todo, el dato de consumo excesivo es en donde vemos una reducción que es muy importante, sin duda es un dato muy interesante y positivo

Según los especialistas sí hay mayor conciencia de salud y bienestar entre los jóvenes, pero también porque no quieren caer en lo que vieron en sus padres o abuelos, que vivieron con el alcoholismo que derivaron en muchos casos en violencia.

Cristhian Amauri Asencio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, precisó:

Lo que estamos observando es que, en festivales, fiestas, incluso ahora solicitan más bien agua a las y a los vendedores, es un gran indicador de que algo se está transformando en la diversión juvenil, puede ser una larga experiencia de convivir con personas adultas que estuvieron directamente relacionadas con el alcohol

Quizás la nueva rebeldía no está en el exceso sino en el autocontrol.

Historias recomendadas:

Con información de Guadalupe Madrigal

LECQ