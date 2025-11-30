Abaten a "El Pichón" y Caen 2 de Célula de "El Chapo Isidro" en Sinaloa

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó este domingo que, como parte de la estrategia de seguridad, detuvo a dos presuntos integrantes de una facción de “El Chapo Isidro”, Adelemo “N” y Miguel “N”, mientras que Pedro “N”, “El Pichón”, fue neutralizado.

El almirante secretario aseguró que los sujetos presuntamente se dedican a la producción de drogas sintéticas. En el operativo, realizado en Sinaloa, se aseguraron inmuebles, laboratorios, armas de fuego, drogas terminadas, precursores químicos, así como infraestructura para la fabricación de sustancias ilícitas.

Durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad realizada este domingo, se explicó que los detenidos forman parte de una facción del "Chapo Isidro", que se dedican principalmente a la producción de drogas sintéticas.

El secretario de Marina afirmó que este operativo "debilitó la estructura del Cartel de Sinaloa y cortó el vínculo logístico que abastecía varias redes criminales del país".

Pedro "N" era un integrante de segundo nivel en la facción de "El Chapo Isidro", apuntó Morales Ángeles.

Video: Harfuch Informó la Detención de 932 Personas en Operativos en Michoacán

Embajador de EUA en México celebra operativo

A través de una publicación en X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la "exitosa operación en Michoacán" por parte de las autoridades mexicanas y su golpe al Cártel de Sinaloa y grupos del crimen organizado, luego de la neutralización de "El Pichón" y la detención de los dos integrantes de la facción de "El Chapo Isidro".

Felicidades al Gabinete de Seguridad por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro “N” (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por la Marina, en la que se aseguraron narcóticos, vehículos, laboratorios, armas y precursores químicos.

El representante diplomático señaló que "El Pichón" estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. Añadió que era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes.

Esta operación se suma a recientes detenciones a integrantes de cárteles en España por cargos de homicidio y secuestro, así como a cientos de arrestos adicionales en los Estados Unidos. Estos resultados reflejan lo que nuestras naciones pueden lograr cuando trabajan juntas contra quienes representan una amenaza para nuestros ciudadanos.

Detención internacional

En el mensaje emitido hoy, también se dio a conocer la detención internacional de Alejandro "N", quien fue ubicado desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y fue detenido en Europa.

Tras confirmar su salida del país, fue detenido y posteriormente nos permitió cumplimentar una orden de cateo que nos llevó a hacer diferentes acciones en Guadalajara, donde se localizaron inmuebles con sustancias químicas, equipo especializado de laboratorio y conforme a los análisis químicos, servían también para entabletar pastillas de fentanilo, precursores y otras sustancias psicoactivas.

Estas acciones también nos ayudan a reforzar los enlaces internacionales para combatir la delincuencia y sobre todo, la producción de drogas sintéticas.

De manera paralela al despliegue en Michoacán, indicó Morales Ángeles, se realizan acciones operativas en los estados vecinos y aquellos que tienen influencia en el estado.

